Пушилін занервував – навіщо Кремль відправив у "ДНР" людину Путіна

На кону – великі гроші з бюджету Росії

Тепер Віталій Хоценко видаватиме гроші Пушиліну / Колаж "Сьогодні"

У самопроголошеному формуванні "ДНР" почалися перестановки у так званому уряді, який є маріонетковою структурою кураторів з Кремля. На зміну прийшов Віталій Хоценко, який займеться, як офіційно заявляється, синхронізацією з Росією. До Хоценка посада так званих "прем'єрів Л/ДНР" мала суто номінальний характер. Тепер це прямий ставленик Володимира Путіна.

Про це розповів політолог Руслан Бортник в ефірі загальнонаціонального телемарафону на каналі "Україна 24" .

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Що відомо

"Функцію економічного управління цих регіонів виконував один із департаментів у середині російського уряду. Ця посада була технічною. На ці регіони заплановано скерувати значні суми з російського бюджету. Щоб контролювати ці гроші, сьогодні призначають так званих "сірих фахівців", які раніше займали схожі позиції в російських міністерствах і відомствах. Російські гроші ділитимуть і витрачатимуть російські хлопці. Ніхто місцевим нічого з цього казана не дасть", – каже Бортник.

За вісім минулих років на посаді так званого прем'єр-міністра "ДНР" побували сім кремлівських маріонеток. Тепер захопленою українською територією займатиметься безпосередньо людина Путіна, про що він заявив під час своїх коментарів.

"Я тут дуже вдячний керівництву нашої країни, президенту Російської Федерації Володимиру Володимировичу Путіну" , – заявив він одному із пропагандистських телеканалів РФ.

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Про людину Путіна

Він перший так званий керівник сепаратистської республіки із російського уряду.

Відомо що Хоценко народився в Україні, в Дніпропетровську. У ранньому дитинстві з батьками переїхав жити на територію Росії до Ямало-Ненецького автономного округу Росії, де батько отримав посаду начальника відділу боротьби з організованою злочинністю окружного МВС на Ямалі, а потім зайнявся бізнесом.

Хоценко закінчив соціологічний факультет МДУ та Сінгапурський інститут маркетингу за спеціальністю "Бізнес-менеджмент". На старті політичної кар'єри він був помічником члена Громадської палати РФ. Російські регіональні ЗМІ повідомляють, що швидке просування кар'єрними сходами в краї було пов'язане зі зв'язками його батька.

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У Донецьк Хоценка "заслали" з посади директора Департаменту промислової політики та проектного управління Міністерства промисловості та торгівлі РФ.

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