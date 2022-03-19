Кім попросив миколаївців допомогти посівній збором трупів російських військових

Кім попросив збирати трупи окупантів, оскільки військові РФ їх не забирають/Фото: колаж: "Сьогодні"

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім закликав мешканців області допомагати у зборі трупів російських військових. Він зазначив, що окупанти своїх загиблих військових не забирають із наших територій.

Про це він сказав у відеозверненні 19 березня.

Реклама

Деталі

"Багато є зараз територій, з яких орки відійшли, втекли, і залишили свої обгорілі трупи і купу своїх товаришів по службі в полях. Є проблема. Проблема в тому, що вони своїх не забирають. І якщо зараз морози, то на весну-літо це буде наша проблема", — сказав Кім.

Також він попросив повідомляти про те, де скупчення трупів російських військових.

"Прохання тим, хто знає — повідомляти, де вони лежать в посадках. Їх багато. По можливості збирати в мішечки. Ну, ми ж не звірі. Це міф, що вони в добрива перетворяться. Трупна отрута буде заважати нашій посівній. Собаки багато не з'їдять, вовки теж. Вони їх погризуть трохи і вони так і залишаться. Тому я прошу волонтерів: доведеться їх збирати і здавати, щоб їх відправляли назад, по ДНК визначали, хто це. У них теж є мами", — сказав глава ОВА.

Ситуація

Читайте також