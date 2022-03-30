"Який росіянин нічого не поцупить?" Військовий РФ похвалився мародерством в Україні

Для російських окупантів мародерство в українських будинках стало такою ж звичайною справою, як похід у магазин.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко оприлюднив у своєму Telegram-каналі перехоплену телефонну розмову військового РФ з дружиною, де той відкрито хвалиться награбованим.

- Я тут трохи вкрав косметики.

- Ти мій солоденький, все в хату, все в сім'ю.

– Там пробники, правда.

- Ну й гаразд, це привіт з України буде. Який росіянин не поцупить нічого?

- Кросівки жіночі фірмові, 38-й розмір... Тут все якісне, весь одяг.

- Мабуть, там усі хлопчики набрали, не тільки ти.

- Сумками тягнуть. Була б у мене можливість, але сумки нема – я б і ноутбук забрав.

- Ось Софія поїде вчитися, їй ноутбук також потрібен.

- Тут спортивна сім'я якась живе, я й вітаміни набрав дорогі, футбольні майки та хокейні.

- Набирай-набирай, Андрію, все, що можеш – бери. Футболки завжди потрібні.