"Какой русский ничего не сопрет?" Военный РФ похвастался мародерством в Украине

Для военных РФ мародерство стало обыденным / Фото: Коллаж: Сегодня
Для российских оккупантов мародерство в украинских домах стало таким же обыденным, как поход по магазинам.
Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале перехваченный телефонный разговор военного РФ с женой, где тот открыто хвастается награбленным.
- Я тут маленько украл косметики.
- Ты мой сладенький, все в дом, все в семью.
- Там пробники, правда.
- Ну и ладно, это привет из Украины будет. Какой русский человек не сопрет ничего?
- Кроссовки женские фирменные, 38-й размер... Тут все качественное, вся одежда.
- Наверное, там все мальчишки набрали, не один ты.
- Сумками тащат. Была бы у меня возможность, но сумки нету – я бы и ноутбук забрал.
- Вот Софья поедет учиться, ей ноутбук тоже нужен.
- Тут спортивная семья какая-то живет, я и витамины набрал дорогие, футбольные майки и хоккейные.
- Набирай-набирай, Андрей, все, что можешь – бери. Футболки всегда нужны.
Мародерство оккупантов приобрело огромный размах
Ранее СБУ перехватила разговор российского военного со своей девушкой, в котором оккупант рассказывает, как грабит супермаркеты под Киевом.
"Ты пила абсент когда-нибудь?" – спрашивает у своей девушки военный. На ее удивленный вопрос, не на курорте ли он, отвечает: "Мы вчера ограбили магазин: пива и всякой х**ни набрали... Будем пивко х**рить. У них пиво… прям вообще ох**нное".