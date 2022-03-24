Через втрати Росія намагатиметься змінювати тактику війни – Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів про новий план РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Через великі втрати особового складу та техніки, а також через відсутність просування в усіх напрямках Росія змінюватиме тактику війни в Україні. Про це в Telegram-каналі написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Величезні втрати вже не вдається приховувати від своєї аудиторії. Тому керівництво РФ намагається використати іншу тактику, щоб різко знизити кількість втрат до прийнятного (з пропагандистської точки зору) рівня. І не отримувати кількасот загиблих щодня, включаючи командирів найвищої та середньої ланки", – написав він.

За його словами, для того, щоб скоротити всі види втрат і спробувати максимально "зачистити" свої тили від нелояльних елементів (а це майже 90-95% мирного населення), росіяни намагаються ввести нові обов'язкові елементи у свою військову тактику.

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"Відбувається частковий окоп росіян на зайнятих рубежах, а така концентрація сил та засобів руйнування навколо наших великих міст для створення у них навмисних багатотисячних гуманітарних катастроф", – резюмував Подоляк.

Втрати армії РФ протягом місяця

особового складу близько 15800 осіб;

танків – 530 од.;

бойових броньованих машин – 1597 од.;

артилерійських систем – 280 од.;

РСВВ/РСЗВ – 82 од.;

засобів ППО – 47 од.;

літаків – 108 од.;

вертольотів – 124 од.;

автомобільної техніки – 1033 од.;

кораблів/катерів – 4 од.;

цистерн із ПММ – 72.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50;

спеціальнох техніки – 16;

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