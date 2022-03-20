Із Сум вивезли 71 немовля — до цього їх ховали в бомбосховищах

Тепер діти в безпеці/Фото: колаж: "Сьогодні"

Із Сум евакуювали 71 немовля. Майже два тижні новонароджених ховали від обстрілів у бомбосховищах.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Реклама

Деталі

"Із Сум ми евакуювали 71 дитинку. Частина з них лишається під наглядом фахівців лікарні Бориса Тодурова. Я вдячний від усього серця за турботливий прийом нашої малечі. Дякую всім за те, що це стало можливим! Безпечне вивезення, лікування та прихисток подалі від війни", — зазначив Живицький.

Він додав, що це діти, у яких немає батьків з різних причин, і більшість із них потребує постійної допомоги лікарів.

Окупанти обстріляли лікарню в Чернігові

Російські окупанти обстріляли лікарню в Чернігові. У будівлі розбиті всі вікна, температура в приміщеннях не піднімається вище 10-11 градусів за Цельсієм. Про це повідомив мер Чернігова Владислав Атрошенко в ефірі телемарафону.

Реклама

"У Чернігові не припиняються неприцільні артилерійські обстріли по житлових мікрорайонах, під час яких гинуть десятки мирних мешканців, гинуть діти та жінки. Місто потерпає від абсолютної гуманітарної катастрофи. Немає електропостачання, тепла і води, знищена повністю інфраструктура міста. Ці бомбардування можна порівняти з фашистськими бомбардуваннями 1943 року. Вогонь ведеться неприцільно та по всій території міста", — сказав Атрошенко.

За його словами, жодного гуманітарного коридору не було надано. Опорна лікарня №2 зазнала бомбардування, прооперовані хворі лежать у коридорах при температурі +10 градусів.

Читайте також