Сина голови Запорізької райдержадміністрації звільнили з полону/Фото: facebook.com/bonmtf, колаж: "Сьогодні"

З російського полону звільнили 16-річного сина голови Запорізької райдержадміністрації Олега Буряка. Він перебував у загарбників 90 днів.

Про це Олег Буряк повідомив на сторінці на Facebook.

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"Все! Влад вдома!!!! Спасибі велике всім, хто був зі мною, з моєю сім'єю, з моїм сином Владом! Друзі, колеги, знайомі і не знайомі мені люди! Завдяки всім вам вдалося Влада повернути додому", — повідомив голови Запорізької райдержадміністрації.

Сина Олега Буряка — Влада — звільнили з полону/Фото: facebook.com/bonmtf

Де утримують полонених командирів "Азова"?

Командирів "Азова", що потрапили в полон у Маріуполі, утримують на території РФ. Однак вони не в СІЗО "Лефортово" у Москві, а на іншому спецоб'єкті.

Йдеться про Дениса Прокопенка ("Редіса") та його заступника Святослава Паламаря ("Волину").

"Вони доставлені на один зі спецоб'єктів. Джерело також спростувало повідомлення ЗМІ про те, що вони нібито перебувають у СІЗО "Лефортово", – повідомляє російський Telegram-канал.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що дружина захисника "Азовсталі" заявила про смертельну загрозу для полонених бійців. Також ми писали, що звільнені з полону українці отримають виплати від держави.