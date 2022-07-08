Из российского плена освободили 16-летнего сына главы Запорожской райгосадминистрации

Сына главы Запорожской райгосадминистрации освободили из плена/Фото: facebook.com/bonmtf, коллаж: "Сегодня"

С российского плена освободили 16-летнего сына главы Запорожской райгосадминистрации Олега Буряка. Он находился у захватчиков 90 дней.

Об этом Олег Буряк сообщил на странице Facebook.

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"Все! Влад дома!!!! Спасибо большое всем, кто был со мной, с моей семьей, с моим сыном Владом! Друзья, коллеги, знакомые и не знакомые мне люди! Благодаря всем Вам удалось Влада вернуть домой", — сообщил главы Запорожской райгосадминистрации.

Сына Олега Буряка — Влада — освободили из плена/Фото: facebook.com/bonmtf

Где удерживают пленных командиров "Азова"?

Командиров "Азова", попавших в плен в Мариуполе, удерживают на территории РФ. Однако они не в СИЗО "Лефортово" в Москве, а на другом спецобъекте.

Речь идет о Денисе Прокопенко ("Редисе") и его заместителе Святославе Паламаре ("Волыне").

"Они доставлены на один из спецобъектов. Источник также опроверг сообщения СМИ о том, что они якобы находятся в СИЗО "Лефортово", – сообщает российский Telegram-канал.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что супруга защитника "Азовстали" заявила о смертельной угрозе для пленных бойцов. Также мы писали, что освобожденные из плена украинцы получат выплаты от государства.