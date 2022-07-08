ISW назвали два нові напрями наступу окупантів в Україні

Окупанти продовжують завдавати авіаційних, артилерійських та ракетних ударів. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Міністерстві оборони Росії заявили, що російські війська в Україні "роблять паузу", щоб "відпочити та відновити боєздатність". Це підтвердило оцінку того, що російські війська ініціювали оперативну паузу.

Про це заявив Американський інститут дослідження війни (ISW).

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Водночас 7 липня російські війська, як і раніше, вели обмежені наземні наступи, а також авіаційні, артилерійські та ракетні удари в усіх напрямках.

"Російські сили, найімовірніше, продовжать обмежуватися дрібномасштабними наступальними діями в міру того, як вони перебудовують сили та створюють умови для масштабнішого наступу в найближчі тижні або місяці", – йдеться в повідомленні.

В ISW зазначили, що 7 липня російські окупанти продовжували наступальні операції біля кордону Харківської та Донецької областей у напрямку Слов'янська. Серед іншого, вони завдавали обмежених артилерійських ударів на південь від Барвінкового та обстрілювали Нікополь і Новопавлівку – ці удари можуть свідчити про те, що армія РФ хоче обійти Барвінкове зі сходу й або рухатися в напрямку шосе Ізюм-Слов'янськ для просування на південний схід у бік Слов'янська, або рухатися прямо на південний схід від Барвінкового в бік Краматорська.

"Російські сили можуть створювати умови для можливого штурму Краматорська, який йтиме паралельно з наступом на Слов'янськ. 7 липня російські війська завдали ракетного удару безпосередньо по Краматорську", – заявили аналітики.

Крім цього, загарбники продовжували просуватися на захід у напрямку Сіверська з району Лисичанська і 7 липня досягли незначних успіхів біля кордону Луганської та Донецької областей.

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