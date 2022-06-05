Ці бездарі мріють про Ла-Манш? Військовий експерт назвав слабкі сторони окупантів

Володимир Путін (ліворуч) та військові РФ (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Збройні сили Російської Федерації не вміють воювати у міських умовах.
Такий висновок робить експерт групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, аналізуючи тактику росіян у попередніх боях.
Експерт навів декілька аргументів:
- Маріуполь для Росії став пеклом, і лише повне знищення міста дозволило їм його окупувати;
- Попасну росіяни стерли з лиця землі і тільки потім у неї зайшли;
- Чернігів, Суми, Харків, незважаючи на близькість до російського кордону, так і залишились неприступними.
"І ці бездарі погрожували НАТО дійти до Ла-Маншу? А бородатий словоблуд загрожує Польщі, в армії якої партизанська тактика та міський бій одні з основних дисциплін? Клоуни!" – резюмує Коваленко.
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