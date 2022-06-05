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Эти бездари мечтают о Ла-Манше? Военный эксперт назвал слабые стороны оккупантов

Мария Дмитренко
5 июня, 15:00
Бои за Донбасс продолжаются

Владимир Путин (слева) и военные РФ (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные сили Российской Федерации не умеют воевать в городских условиях.

Такой вывод делает эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, анализируя тактику россиян в предыдущих боях.

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Эксперт привел несколько аргументов:

  • Мариуполь для России стал адом, и только полное уничтожение города позволило им его оккупировать;
  • Попасную россияне стерли с лица земли и только затем в нее зашли;
  • Чернигов, Сумы, Харьков, несмотря на близость к российской границе, так и остались неприступными.

"И эти бездари угрожали НАТО дойти до Ла-Манша? А бородатый словоблуд угрожает Польше, у армии которой партизанская тактика и городской бой одни из основных дисциплин? Клоуны!" – резюмирует Коваленко.

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