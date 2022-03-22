Херсон знову вийшов на протест! Окупанти застосували проти людей сльозогінний газ (відео)

Спочатку люди розбіглися, потім повернулися на центральну площу Херсона / Фото "Суспільного" / Колаж "Сьогодні"

Незламані жителі Херсона продовжують виходити на мирні мітинги протесту проти окупації свого рідного міста. Російські війська намагаються розігнати протестувальників, щоправда, цього разу без стрілянини, а з використанням сльозогінного газу. Коли дим розсіявся, люди знову повернулися на площу Свободи у центрі міста.

Про це повідомляє телеграм-канал "Україна 24" .

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