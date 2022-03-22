Херсон знову вийшов на протест! Окупанти застосували проти людей сльозогінний газ (відео)

Спочатку люди розбіглися, потім повернулися на центральну площу Херсона / Фото "Суспільного" / Колаж "Сьогодні"
Незламані жителі Херсона продовжують виходити на мирні мітинги протесту проти окупації свого рідного міста. Російські війська намагаються розігнати протестувальників, щоправда, цього разу без стрілянини, а з використанням сльозогінного газу. Коли дим розсіявся, люди знову повернулися на площу Свободи у центрі міста.
Про це повідомляє телеграм-канал "Україна 24" .
Обстановка
- 21 березня у Херсоні російські окупанти відкрили вогонь по мирних мешканцях, які вкотре вийшли на мітинг проти окупації. Є постраждалі.
- Збройні сили України постійно знищують техніку російських окупантів, яку вони стягують на аеродром у Чорнобаївці під Херсоном.
- У Херсонській області російські військові розстріляли в автомобілі сім'ю. Загинули п'ятеро людей, серед них двоє дітей. Поки що Нова Каховка знаходиться під контролем ворога, проте всередині міста російських військ немає. На жаль, поки що люди не мають можливості евакуюватися.
- При цьому нові фашисти продовжують займатися мародерством у місті. Так, в одному з районів Херсона вони вирвали за допомогою вантажівки Z грати та пограбували магазин. Відео чергового варварства потрапило до інтернету.
- У Херсонській області на Скадовському перехресті 20 березня росіяни викрали двох людей, які охороняли порядок у Голопристанській громаді.