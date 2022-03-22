Херсон опять вышел на протест! Оккупанты разгоняют людей при помощи слезоточивого газа (видео)

Сначала люди разбежались, потом вернулись на центральную площадь Херсона / Фото "Суспільного" / Коллаж "Сегодня"
Непокоренные жители Херсона продолжают выходить на мирные митинги протеста против оккупации своего родного города. Российские войска продолжают попытки разгона протестующих, правда, на этот раз без стрельбы, а с использованием слезоточивого газа. Когда дым рассеялся, люди опять вернулись на площадь Свободы в центре города.
Об этом сообщает телеграм-канал "Украина 24".
Обстановка
- 21 марта в Херсоне российские оккупанты открыли огонь по мирным жителям, которые в очередной раз вышли на митинг против оккупации. Есть пострадавшие.
- Вооруженные силы Украины постоянно уничтожают технику российских оккупантов, которую они стягивают на аэродром в Чернобаевке под Херсоном.
- В Херсонской области российские военные расстреляли в автомобиле семью. Погибли пять человек, среди них двое детей. Пока Новая Каховка находится под контролем врага, однако внутри города российских войск нет. К сожалению, пока у людей нет возможности эвакуироваться.
- При этом новые фашисты продолжают заниматься мародерством в городе. Так, в одном из районов Херсона они вырвали с помощью грузовика Z решетки и ограбили магазин. Видео очередного варварства попало в интернет.
- В Херсонской области на Скадовском перекрестке 20 марта россияне похитили двух человек, охранявших порядок в Голопристанской общине.