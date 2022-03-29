Харків'яни разом із комунальниками розбирають завали після атак РФ (відео)

Місцеві жителі прибирають вулиці. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові місцеві жителі разом із комунальниками взялися прибирати рідне місто від наслідків бомбардувань РФ.

Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі Ukraine NOW.

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"Такі речі надають упевненості, що, незважаючи на жодні перешкоди, на зруйноване місто – харків'ян не перемогти. Як і всіх українців, бо ми справжні патріоти та сильні духом люди, які цінують свої традиції та поважають своє культурне надбання. А Харків точно вже скоро оновить статус найчистішого міста України! Адже разом – ми сила" , – йдеться у повідомленні.

Ситуація у Харкові та області