Гордон назвав план-максимум Путіна: Після "коридору" в Україні – захоплення Молдови

Гордон розповів про плани Путіна щодо Молдови. Фото: колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що президент РФ Володимир Путін одержимий відтворенням Радянського Союзу.

Про це він сказав в інтерв'ю телеведучому Василю Голованова в ефірі YouTube-каналу "Україна24".

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"Чим одержимий Путін? – Відтворенням Радянського Союзу, ідеєю типового російського шовініста, націоналіста. Він конкретний нацик, російський нацик, до речі, чистий. Його тішить ідея імперця про обростання Росії землями", – сказав він.

На думку Гордона, Путін враховує, що в Молдові у нього стоїть 14-а армія.

"У цьому анклаві – Придністров'я. Чи хоче путін захопити Молдову? Ну, звісно, так. Програма максимум – Україна, Молдова, Білорусь, Грузія, Казахстан, країни Балтії. Може на Польщу кинутися, але вже ні, раніше міг би… Узбекистан, Туркменістан, Таджикистан, чому ні, все в торбу, Киргизстан туди ж", – зазначив він.

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Також Гордон вважає, що апетит Путіна може поширитися і на Вірменію, а ось "з Азербайджаном складно", оскільки країна перебуває у сфері інтересів Туреччини. "У Азербайджану дуже хороша армія, вона володіє наймогутнішою турецькою та ізраїльською зброєю. Сумніваюся щодо Азербайджану".

Повертаючись до Молдови, Гордон зазначив, що Путін має план, який, проте, залишається лише планом.

"Якщо не виходить вся Україна, думає Путін, треба об'єднати Донбас і Крим, позбавити Україну портів. Що мені для цього потрібно, вважає він: Донецьку, Луганську, Херсонську, Миколаївську, Одеську області забрати. Якщо можна, і Харків, вийти на Придністров'я та забрати Молдову", – сказав він.

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Дмитро Гордон нагадав, що президент Молдови Майї Санду не має армії.

"Армія Молдови вкрай погана, не модернізована, жодна. Я зробив заяву, через яку на мене образилися у Молдові. Хочу розшифрувати, я запропонував, якщо дозволять кошти, бабахнути Придністров'ям, 14-ою російською армією з української території, розбомбити їх там", – зазначив журналіст.

Гордон пояснив, що Росія прийшла з агресією проти України, бомбардує наші мирні міста та інфраструктуру, вбиває наших людей, при цьому в Придністров'ї стоїть російська армія. На думку журналіста, Україна має право бомбити інфраструктуру Росії та вбивати її військовослужбовців.

"Оскільки армія РФ у Придністров'ї несе небезпеку для України і може перекинутися на Одеську область для возз'єднання з військами, що йдуть звідти, я б бомбардував, накривши шкальним вогнем, і знищив усю 14-у армію РФ", – підсумував він.

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