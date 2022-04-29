Гордон розповів, чи здатна РФ на ядерний удар по Україні

Сполучені Штати Америки можуть завдати Росії удару у відповідь

За словами журналіста, РФ не завдасть ядерного удару / Колаж "Сьогодні"

Український журналіст Дмитро Гордон стверджує, що Росія не здатна на ядерний удар, адже тоді США завдадуть країні-агресору нищівного удару у відповідь.

Про це Дмитро Гордон повідомив у спецефірі.

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"Чи здатна Росія на ядерний удар. З Росією всі жарти закінчилися. З Путіним всі жарти закінчилися і Путін це знає. Тому, якщо тільки його руки потягнуться до якихось кнопок, то я абсолютно переконаний, що США завдадуть такої нищівної сили удару, що загибель крейсера "Москва" здасться дитячим садком. Повірте, я знаю, про що я говорю і Путін добре це знає ", – каже Дмитро Гордон.

Відповідь Путіну за ядерний удар

Президент США Джо Байден із початку повномасштабної війни в Україні дав зрозуміти, що не бажає конфліктувати з РФ. Тому ні американських солдатів на українській землі, ні літаків, які б могли закрити українське небо від російських ударів, не буде.

У той же час Байден говорив, що для Росії будуть наслідки, якщо вона застосує ядерну зброю, повідомив експерт із зовнішньої політики та політики безпеки Олександр Хара.

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