Геращенко: екіпаж крейсера "Москва" загинув у повному складі

Джерела Геращенка заявили, що ніхто з екіпажу "Москви" не зміг врятуватися / Колаж "Сьогодні"

На затопленому 13 квітня флагмані чорноморського флоту Росії крейсері "Москва" загинув увесь екіпаж.

Про це повідомив на своєму телеграм-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Що відомо

"Щойно із Севастополя повідомили, що внаслідок загоряння та вибуху боєкомплекту, екіпаж крейсера "Москва" загинув у повному складі. Вибух був такої сили, що флагман Чорноморського флоту затонув через лічені хвилини. Судячи з усього, внаслідок пожежі сталася детонація боєголовок крилатої ракети П-1000 – "Вулкан", а їх на борту крейсера було 16. Керівництво Чорноморського флоту Росії навмисно приховує правду від рідних та близьких членів екіпажу", – написав Геращенко.

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