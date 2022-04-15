Геращенко: экипаж крейсера "Москва" погиб в полном составе

На затопленном 13 апреля флагмане черноморского флота России крейсере "Москва" погиб весь экипаж.

Об этом сообщил на своем телеграм-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Что известно

"Только что из Севастополя сообщили, что в результате возгорания и взрыва боекомплекта, экипаж крейсера "Москва" погиб в полном составе. Взрыв был такой силы, что флагман черноморского флота затонул через считанные минуты. Судя по всему, в результате пожара произошла детонация боеголовок большой крылатой ракеты П-1000 – "Вулкан". А их на борту крейсера было 16. Руководство Черноморского флота рф намеренно скрывать правду от родных и близких членов экипажа", – написал Геращенко.

Обстановка