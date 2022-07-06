ДБР виявило зрадника у керівництві Харківської облради

Заступник голови Харківської облради має паспорт РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Державне бюро розслідувань ініціювало усунення з посади заступника голови Харківської обласної ради, у якого виявили російський паспорт. Про це говориться у повідомленні Бюро.

Повідомляється, що у чиновника знайшли паспорт громадянина РФ, отриманий ним 2014 року в Севастополі, посвідчення водія та податковий номер, який потрібен, зокрема, для сплати податків у Росії.

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За цим фактом ДБР вже звернулося до Харківської облради з метою усунення посадовця, оскільки людина такого рангу має доступ до інформації, пов'язаної з обороною Харківської області та іншої, зокрема таємної інформації.

Зазначимо, що у ДБР не назвали прізвище чиновника, але у лютому цього року стало відомо, що у заступника голови Харківської облради Богдана Мальованого нібито було виявлено російський паспорт. Народний депутат Ірина Фріз (Європейська Солідарність) вимагала у СБУ перевірити цю інформацію. Вона показала фото з онлайн-бази МВС РФ про посвідчення водія. У заяві згадується, що Мальований народився у Бахмуті. Як місце проживання вказано окупований Севастополь. У базі МВС фігурує інша адреса – Ростов-на-Дону.

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