ГБР выявило предателя в руководстве Харьковского облсовета

У замглавы Харьковского облсовета есть паспорт РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Государственное бюро расследований инициировало отстранение от должности заместителя главы Харьковского областного совета у которого обнаружили российский паспорт. Об этом говорится в сообщении Бюро.

Сообщается, что у чиновника нашли паспорт гражданина РФ, полученный им в 2014 году в Севастополе, удостоверение водителя и налоговый номер, который нужен, в частности, для уплаты налогов в России.

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По данному факту ГБР уже обратилось в Харьковский облсовет с целью отстранения чиновника от должности, поскольку человек такого ранга имеет доступ к информации, связанной с обороной Харьковской области и другой, в том числе тайной информации.

Отметим, что в ГБР не назвали фамилию чиновника, но в феврале этого года стало известно, что у замглавы Харьковского облсовета у Богдана Малеваного якобы был выявлен российский паспорт. Народный депутат Ирина Фриз (Европейская Солидарность) потребовала у СБУ проверить эту информацию. Она показала фото с онлайн-базы МВД РФ о водительском удостоверении. В заявлении упоминается, что Малеваный родился в Бахмуте. В качестве места жительства указан оккупированный Севастополь. В базе МВД фигурирует другой адрес — Ростов-на-Дону.

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