Фронт завмер, а серед військових РФ почалися репресії: Арестович про ситуацію на війні

Арестович доповів про поточну ситуацію на фронті. Фото: колаж "Сьогодні"
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович доповів, що фронт практично завмер, точаться тактичні дії. Обидві сторони завдають ударів, але українські воїни роблять це краще.
Про це Арестович розповів під час брифінгу.
"Сторони ведуть тактичні дії і зосереджують резерви і завдають один одному ударів, але ми наносимо ці удари краще. Практично немає повітряно-ракетних ударів по містах, якщо ви помітили, практично не діє російська авіація і Повітряні сили навіть опублікували звіт, згідно з яким вони знищили тільки три вертольоти за добу, а їм хотілося б більше, і я їх добре розумію", – сказав він.
Також, за словами радника ОПУ, російське керівництво, швидше за все, обрало шлях спроб продавити нас силою та збільшити мартиролог своїх убитих військовослужбовців, кількість яких президент порівняв із заповненим стадіоном.
Арестович додав, що з резервами, які РФ перекидає в Україну, відбувається "сумна несподіванка".
Також він заявив про початок репресій серед військових РФ.
"ФСБ почала шукати винних у лавах ЗС РФ та інших формуваннях, у тій самій Росгвардії. Сотні та десятки військовослужбовців піддаються принизливим перевіркам. Їх звинувачують у відмові від ведення бойових дій, слабкості характеру, боягузтві. Під удар потрапляють навіть генерали та вищі начальники ЗС РФ", – зазначив Арестович.
Крім того, радник голови ОП навів приклад, як один із представників інформаційно-психологічних служб РФ був звинувачений у тому, що "погано влаштовує Херсонську народну республіку".
Війна в Україні 20 березня
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