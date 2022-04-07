Фото дня. Жителька Бородянки третій день чекає на порятунок рідних

У мережі поширюється фотографія, на якій жалю жінка сидить на стільці біля зруйнованого багатоповерхового будинку і спостерігає за розбором завалів. Як повідомляє користувач @albatroskin у Twitter, стілець їй принесли працівники ДСНС.

"Це пані Людмила з Бородянки. Рятувальники принесли їй стілець, бо вона вже третій день стоїть на цьому місці і чекає. Чекає, коли з-під завалів витягнуть її сестру та племінника. Вони її найближчі люди на цьому світі. Будинок зруйнували першого березня", — йдеться у повідомленні.