Фото дня. Жителька Бородянки третій день чекає на порятунок рідних

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У мережі поширюється фотографія, на якій жалю жінка сидить на стільці біля зруйнованого багатоповерхового будинку і спостерігає за розбором завалів. Як повідомляє користувач @albatroskin у Twitter, стілець їй принесли працівники ДСНС.
"Це пані Людмила з Бородянки. Рятувальники принесли їй стілець, бо вона вже третій день стоїть на цьому місці і чекає. Чекає, коли з-під завалів витягнуть її сестру та племінника. Вони її найближчі люди на цьому світі. Будинок зруйнували першого березня", — йдеться у повідомленні.
Звірства російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів , тіла жертв хаотично розкидані вулицями міста На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що люди були беззбройні.
- У місті Буча Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деякі з них – підлітки 14 років.
- Очільник Київської ОВ Олексій Кулеба сказав, що Бородянка після окупації — це найжахливіше, що він бачив. Зараз у селищі працюють рятувальники та правоохоронці, які розбирають завали.
- Буча та Ірпінь, в яких відбувалися масові зґвалтування, тортури та вбивства мирних жителів , виявилися не найжахливішими місцями Київської області, що потрапили під окупацію російських військ. Набагато страшніша ситуація в селищі Бородянка , заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович