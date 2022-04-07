Фото дня. Жительница Бородянки третий день ждет спасения родных

В сети распространяется фотография, на которой пожалия женщина сидит на стуле возле разрушенного многоэтажного дома и наблюдает за разбором завалов. Как сообщает пользователь @albatroskin в Twitter, стул ей принесли работники ГСЧС.

"Это Людмила из Бородянки. Спасатели принесли ей стул, потому что уже третий день стоит на этом месте и ждет. Ждет, когда из-под завалов вытащат ее сестру и племянника. Они – ее самые близкие люди в этом мире. Дом был разрушен еще первого марта", — говорится в сообщении.