"Цей бій увійде в історію": подробиці розгрому окупантів під Харковом

Юрій Бутусов розповів, як окупантів розгромили під Старим Салтовом / Фото: Колаж: Сьогодні

Журналіст Юрій Бутусов розкрив подробиці великого розгрому окупантів біля селища Старий Салтів у Харківській області, який стався на початку війни. Бійці 92-ї бригади ЗСУ, які потрапили в оточення, проривалися до Харкова дорогою, що була забита військами та технікою РФ.

Як зазначив журналіст на своїй сторінці у Facebook, цей бій увійде в історію як подвиг 6-ї роти 92-ї механізованої бригади – "саме ці герої розгромили колону Росгвардії під Старим Салтовим".

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За його словами, 24 лютого низка підрозділів 92-ї бригади потрапили в оточення поблизу кордону з Росією, численні колони йшли з усіх боків, перевага була великою.

"У цій тяжкій обстановці ключову роль відіграв високий рівень бойової підготовки та залізна воля українських воїнів. 25 лютого 6-та рота пішла на прорив на Харків, щоб врятувати рідне місто від захоплення. І вони пішли на прорив просто дорогою, забитою російськими військами", – розповів Бутусов.

Як зазначив журналіст, сили були нерівними – колони супроводжували російські танки, які своїм вогнем підпалили 3 українські БТР-4. Проте українські воїни не здавалися в полон і не втратили рішучості бити ворога, навіть у такій страшній та складній ситуації, під вогнем з усіх боків.

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"Наші бойові машини вилетіли з-за повороту і побачили цілу колону Росгвардії... з повним озброєнням, а також з автозаками, кийками, наручниками та спорядженням для розгону демонстрацій. І за наказом командира роти вцілілі БТР-4 вдарили по цьому місиву ракетами "Стугн" і 30 мм гарматами, дистанція була мінімальною, кожен снаряд йшов у ціль... Російські танки підійшли до місця бою і ще 2 наші БТР-4, які розстріляли колону, були вражені, після того як відстріляли весь боєкомплект", – пише він.

За його словами, під час бою українські піхотинці спішилися і добивали зі стрілецької зброї росгвардійців, які вціліли.

"Шість воїнів 6-ї роти 92-ї бригади загинули смертю хоробрих під час прориву. Проте більшість бійців і вцілілі машини зуміли прорватися з оточення, і вийти до Харкова, де вони миттєво розвернулися для оборони", – повідомив Бутусов.

ЗСУ можуть витіснити війська РФ із Харківської області

Український контрнаступ на північний схід від Харкова значно просунувся вперед і, ймовірно, найближчими днями чи тижнями просунеться до кордону з Росією, прогнозують американські аналітики Інституту вивчення війни (ISW)

Експерти зазначають, що наступ ЗСУ, ймовірно, спрямований на те, щоб витіснити російські війська із зони дії артилерійського вогню Харкова та вийти на кордон Бєлгородської області РФ.

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Водночас, окупанти продовжують обстрілювати ракетами об'єкти критичної інфраструктури Харківщини.