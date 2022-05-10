"Этот бой войдет в историю": подробности разгрома оккупантов под Харьковом

Юрий Бутусов рассказал, как оккупантов разгромили под Старым Салтовом / Фото: Коллаж: Сегодня

Журналист Юрий Бутусов раскрыл подробности крупного разгрома оккупантов возле поселка Старый Салтов в Харьковской области, который произошел в начале войны. Бойцы 92-й бригады ВСУ, попавшие в окружение, прорывались к Харькову по дороге, забитой войсками и техникой РФ.

Как отметил журналист на своей странице в Facebook, этот бой войдёт в историю как подвиг 6-й роты 92-й механизированной бригады – "именно эти герои разгромили колонну Росгвардии под Старым Салтовым".

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По его словам, 24 февраля ряд подразделений 92-й бригады попали в окружение близ границы с Россией, многочисленные колонны шли со всех сторон, превосходство было подавляющим.

"В этой тяжелейшей обстановке ключевую роль сыграл высокий уровень боевой подготовки и железная воля украинских воинов. 25 февраля 6-я рота пошла на прорыв на Харьков, чтобы спасти родной город от захвата. И они пошли на прорыв прямо по дороге, забитой российскими войсками", – рассказал Бутусов.

Как отметил журналист, силы были неравными – колонны сопровождали российские танки, которые своим огнем подожгли 3 украинских БТР-4. Однако украинские воины не сдавались в плен и не потеряли решимости бить врага, даже в такой страшной и тяжелой обстановке, под огнем со всех сторон.

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"Наши боевые машины вылетели из-за поворота и увидели целую колонну Росгвардии... с полным вооружением, а также с автозаками, дубинками, наручниками и снаряжением для разгона демонстраций. И по приказу командира роты уцелевшие БТР-4 ударили по этому месиву ракетами "Стугна" и 30 мм пушками, дистанция была минимальной, каждый снаряд шёл в цель… Российские танки подошли к месту боя и ещё 2 наших БТР-4, которые расстреляли колонну, были поражены, после того как отстреляли весь боекомплект", – пишет он.

По его словам, в ходе боя украинские пехотинцы спешились и добивали из стрелкового оружия уцелевших росгвардейцев.

"Шесть воинов 6-й роты 92-й бригады пали смертью храбрых в ходе прорыва. Однако большинство бойцов и уцелевшие машины сумели прорваться из окружения, и выйти к Харькову, где они мгновенно развернулись для обороны", – сообщил Бутусов.

ВСУ могут вытеснить войска РФ из Харьковской области

Украинское контрнаступление к северо-востоку от Харькова значительно продвинулось вперед и, вероятно, в ближайшие дни или недели продвинется к границе с Россией, прогнозируют американские аналитики Института по изучению войны (ISW).

Эксперты отмечают, что наступление ВСУ, вероятно, направлено на то, чтобы вытеснить российские войска из зоны действия артиллерийского огня Харькова и выйти на границу Белгородской области РФ.

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В то же время, оккупанты продолжают обстреливать ракетами объекты критической инфраструктуры Харьковской области.