Елітні війська Путіна провалилися в Україні – британська розвідка

Британська розвідка назвала причини провалу в Україні елітних військ РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку російського вторгнення в Україну повітряно-десантні війська (ПДВ, рос. варіант – ВДВ) РФ припустилися кількох серйозних тактичних провалів.

Про це повідомляє в Twitter Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

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Серед провалів ВДВ названо спробу наступу на Київ через аеродром Гостомель у березні, наступ на Ізюмському напрямку, що зупинився з квітня, та недавню невдалу переправу через річку Сіверський Донець, яка дорого обійшлася військам РФ

"Російська доктрина передбачає використання ВДВ для виконання деяких із найскладніших операцій. ВДВ чисельністю 45 тисяч осіб складаються в основному з професійних контрактників, які мають елітний статус і отримують додаткову оплату. ВДВ використовувалися на завданнях, які краще підходять для важкої броньованої піхоти, і зазнали важких втрат під час війни. Їхні змішані характеристики, ймовірно, відображають стратегічне неправильне управління цим потенціалом і нездатність Росії забезпечити перевагу в повітрі", – йдеться у повідомленні.

Як зазначає британська розвідка, неправильне використання ВДВ в Україні показує, як значні інвестиції Путіна в збройні сили за останні 15 років призвели до незбалансованості армії.

"Нездатність передбачити український опір та подальша самозаспокоєність російських командирів призвели до значних втрат багатьох найбільш елітних підрозділів Росії", – йдеться у повідомленні.

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За його словами, Росія після втрат на першому етапі повномасштабної війни зуміла швидше накопичити резерви. Ця обставина збільшує ризики окупації нових районів України.