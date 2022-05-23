Десантура ЗСУ перетворила на криваве місиво ворожий підрозділ (відео)

Підрозділ львівських десантників знищив окупантів з повітряно-десантних військ РФ.
Відповідне відео оприлюднив у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.
"В одному з районів виконання завдань воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили дві бойові машини та чотирнадцять окупантів з 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил РФ, місто Псков. Смерть російським окупантам! ДШВ – завжди перші! Слава Україні!" – йдеться в повідомленні.
У Генштабі ЗСУ озвучили втрати ворога
За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.05 склали:
- особового складу – близько 29 200 (+150) осіб ліквідовано;
- танків – 1293 (+8) одиниці;
- бойових броньованих машин – 3166 (+25) одиниць;
- артилерійських систем – 604 (+5) одиниці;
- РСЗВ – 201 (+0) одиниця;
- засобів ППО – 93 (+0) одиниці;
- літаків – 204 (+0) одиниці;
- вертольотів – 170 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 476 (+6);
- крилатих ракет – 110 (+3);
- кораблі/катери – 13 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2206 (+12) одиниць;
- спеціальної техніки – 43 (+0).
Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.
Телеведучий Олексій Бурлаков озвучив каналу "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 23 травня. Минулої доби ворог втратив: 150 солдатів особового складу, 8 танків і 25 броньованих машин.