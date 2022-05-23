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Десантура ЗСУ перетворила на криваве місиво ворожий підрозділ (відео)

Павло Заяць Павло Заяць
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23 травня, 11:50
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Захисники України знищили дві бойові машини та чотирнадцять псковських десантників
ЗСУ знищили підрозділ окупантів-десантників
ЗСУ знищили підрозділ окупантів-десантників / Фото: Колаж: Сьогодні

Підрозділ львівських десантників знищив окупантів з повітряно-десантних військ РФ.

Відповідне відео оприлюднив у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.

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"В одному з районів виконання завдань воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили дві бойові машини та чотирнадцять окупантів з 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил РФ, місто Псков. Смерть російським окупантам! ДШВ – завжди перші! Слава Україні!" – йдеться в повідомленні.

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У Генштабі ЗСУ озвучили втрати ворога

За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.05 склали:

  • особового складу – близько 29 200 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків – 1293 (+8) одиниці;
  • бойових броньованих машин – 3166 (+25) одиниць;
  • артилерійських систем – 604 (+5) одиниці;
  • РСЗВ – 201 (+0) одиниця;
  • засобів ППО – 93 (+0) одиниці;
  • літаків – 204 (+0) одиниці;
  • вертольотів – 170 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 476 (+6);
  • крилатих ракет – 110 (+3);
  • кораблі/катери – 13 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2206 (+12) одиниць;
  • спеціальної техніки – 43 (+0).

Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Телеведучий Олексій Бурлаков озвучив каналу "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 23 травня. Минулої доби ворог втратив: 150 солдатів особового складу, 8 танків і 25 броньованих машин.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 08:40 23 травня
1
Особовий склад 29200
Особовий склад
2
Літаки 204
Літаки
3
Гелікоптери 170
Гелікоптери
4
Танки 1293
Танки
5
ББМ 3141
ББМ
6
Артилерія 604
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 201
РСЗВ
9
БПЛА 476
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2206
Транспорт
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Герої не вмирають!

Майстер неба… Олег Гегечкорі - військовий льотчик, полковник, командир вертолітної ескадрильї 11-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. Один з найдосвідченіших і майстерніших пілотів України. За 20 років служби пройшов найгарячіші точки світу, а загинув в рідному небі, над Київською областю. За особисту мужність - Герой України. Посмертно.

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Нескорені
Христина Дмитренко – 22-річна біатлоністка, чемпіонка Юнацьких Олімпійських ігор, наразі у лавах Нацгвардії захищає Україну від російських окупантів. “Нехай я тимчасово і змінила гвинтівку для біатлону на автомат, але хоч би яка зброя була в моїх руках, перебуваю я на змаганнях або в армії – стоятиму до кінця. А стріляти я вмію!” – каже чемпіонка-захисниця.
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