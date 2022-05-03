Елітні підрозділи армії Росії масово втікають із України – радіоперехоплення СБУ

Російські спецпризначенці тікають з України. / Фото: Колаж: Сьогодні

Навіть елітні підрозділи російської армії не витримують натиску українських захисників та втікають з війни в Україні.

Про це йдеться у нових телефонних розмовах загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

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"Росгвардия, мусора, омоновцы… Они не хотят дальше идти. Вот эти всякие спецы нев*еб*нные, боевики наши, бл*дь, заднюю дали, уе*али в Россию…" – невдоволено розповідає своєму знайомому окупант.

Він зізнається, що за два місяці війни в Україні російська армія зазнала більше втрат, ніж за чотири роки боїв у Чечні.

Відповідно до даних ЗСУ на "лічильнику" українських воїнів уже понад 24 тисяч окупантів.

"Тож радимо вояці з перехоплення наслідувати приклад "еліти", яка швидко зорієнтувалася в ситуації і втекла додому. Бо це для неї – єдина можливість уціліти!", – зазначають в СБУ.

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Втрати ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.05 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 24 200 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1062 (+14) од.,

бойових броньованих машин ‒ 2567 (+48) од.,

артилерійських систем – 475 (+16) од.,

РСЗВ – 162 (+10) од.,

засобів ППО – 80 (+0) од.,

літаків – 194 (+0) од.,

вертольотів – 155 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 1843 (+19) од.,

кораблів/катерів – 10 (+2) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 291 (+20),

спеціальної техніки – 38 (+0),

крилатих ракет – 84 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.

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