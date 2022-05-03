Элитные подразделения армии России массово бегут из Украины – радиоперехват СБУ

Российские спецназовцы бегут из Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня
Даже элитные подразделения русской армии не выдерживают давления украинских защитников и бегут с войны в Украине.
Об этом говорится в новых телефонных разговорах захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.
"Росгвардия, мусора, омоновцы… Они не хотят дальше идти. Вот эти всякие спецы нев*еб*нные, боевики наши, бл*дь, заднюю дали, уе*али в Россию…", – недовольно рассказывает своему знакомому оккупант.
Он признается, что за два месяца войны в Украине российская армия понесла больше потерь, чем за четыре года боев в Чечне.
Согласно данным ВСУ на "счетчике" украинских воинов уже более 24 тысяч оккупантов.
"Поэтому советуем военному из перехвата последовать примеру "элиты", которая быстро сориентировалась в ситуации и сбежала домой. Потому что это для нее – единственная возможность уцелеть!", – отмечают в СБУ.
Потери врага
Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.05 ориентировочно составляли:
- личного состава – около 24 200 (+400) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1062 (+14) ед.
- боевых бронированных машин ‒ 2567 (+48) ед.
- артиллерийских систем – 475 (+16) ед.
- РСЗО – 162 (+10) ед.
- средств ПВО – 80 (+0) ед.
- самолетов – 194 (+0) ед.
- вертолетов – 155 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 1843 (+19) ед.
- кораблей/катеров – 10 (+2) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 (+20),
- специальной техники – 38 (+0),
- крылатых ракет – 84 (+0).
Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.