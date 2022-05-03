Элитные подразделения армии России массово бегут из Украины – радиоперехват СБУ

Российские спецназовцы бегут из Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Даже элитные подразделения русской армии не выдерживают давления украинских защитников и бегут с войны в Украине.

Об этом говорится в новых телефонных разговорах захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

Реклама

"Росгвардия, мусора, омоновцы… Они не хотят дальше идти. Вот эти всякие спецы нев*еб*нные, боевики наши, бл*дь, заднюю дали, уе*али в Россию…", – недовольно рассказывает своему знакомому оккупант.

Он признается, что за два месяца войны в Украине российская армия понесла больше потерь, чем за четыре года боев в Чечне.

Согласно данным ВСУ на "счетчике" украинских воинов уже более 24 тысяч оккупантов.

"Поэтому советуем военному из перехвата последовать примеру "элиты", которая быстро сориентировалась в ситуации и сбежала домой. Потому что это для нее – единственная возможность уцелеть!", – отмечают в СБУ.

Реклама

Потери врага

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.05 ориентировочно составляли:

личного состава – около 24 200 (+400) человек ликвидировано,

танков ‒ 1062 (+14) ед.

боевых бронированных машин ‒ 2567 (+48) ед.

артиллерийских систем – 475 (+16) ед.

РСЗО – 162 (+10) ед.

средств ПВО – 80 (+0) ед.

самолетов – 194 (+0) ед.

вертолетов – 155 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 1843 (+19) ед.

кораблей/катеров – 10 (+2) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 (+20),

специальной техники – 38 (+0),

крылатых ракет – 84 (+0).

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.

Реклама

Раньше мы писали: