Експерт розповів, як Путін через Молдову втягне у війну НАТО

НАТО готове воювати з РФ, а чи готова Москва на ще більші втрати / Колаж "Сьогодні"
Події на полі бою в Україні розвиваються так, що у війну з Росією може втягнутися НАТО, а міжнародний злочинець Володимир Путін нападе на Молдову.
Про це заявив американський історик російського походження Юрій Фельштинський в інтерв'ю Алесі Бацман.
Думка експерта
"Я впевнений, що НАТО розпочне війну проти Росії, тому що Путін не залишить Альянсу іншого вибору. Не тому, що НАТО мріє увійти в цю війну, ні. НАТО мріє, щоб ця війна в жодному разі не розширювалася за межі України", – пояснив він.
Причиною стане напад на Молдову.
"Я думаю, що Путін почне бойові дії проти Молдови ще до того, як він закінчить – на його думку – "військову операцію" в Україні, бо він там ніколи не закінчить у вас. Він не може захопити Україну, він не має на це сил. Він має обмежені сили, щоб руйнувати місто за містом. Це як би він робитиме з завзятістю та жорстокістю, але сил перемогти Україну в нього немає. Але сили розпочати війну у Молдові в нього достатньо. Там уже, власне, його війська у Придністров'ї стоять і там російське населення, давно паспорти видаються, щоб спровокувати згодом військовий конфлікт. А після цього Путін висуне ультиматум про вихід східноєвропейських держав, що увійшли до НАТО після 1991 року, з НАТО", – вважає Фельштинський.
Звичайно ж, Путін загрожуватиме всьому світу ядерною зброєю і розв'яжеться Третя світова війна.
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