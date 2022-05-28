Эксперт рассказал, как Путин из-за Молдовы втянет в войну НАТО

НАТО готово воевать с РФ, а вот готова ли Москва на еще большие потери / Коллаж "Сегодня"
События на поле боя в Украине развиваются так, что в войну с Россией может ввязаться НАТО, а международный преступник Владимир Путин нападет на Молдову.
Об этом заявил американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский в интервью Алесе Бацман.
Мнение эксперта
"Я уверен, что НАТО вступит в войну против России, потому что Путин не оставит Альянсу другого выбора. Не потому, что НАТО мечтает в эту войну войти, нет. НАТО мечтает, чтобы эта война ни в коем случае не расширялась за пределы Украины", – объяснил он.
Причиной станет – нападение на Молдову.
"Я думаю, что Путин начнет боевые действия против Молдовы еще до того, как он закончит – с его точки зрения – "военную операцию" в Украине, потому что он там никогда не закончит у вас. Он не может захватить Украину, у него нет на это сил. У него есть ограниченные силы, чтобы разрушать город за городом. Это как бы он будет делать с упорством и жестокостью, но сил победить Украину у него нет. Но силы начать войну в Молдове у него достаточно. Там уже, собственно, его войска в Приднестровье стоят и там русское население, давно паспорта выдаются, чтобы спровоцировать потом военный конфликт. А после этого Путин предъявит ультиматум о выходе восточноевропейских государств, вошедших в НАТО после 1991 года, из НАТО", – считает Фельштинский.
Конечно же, Путин будет угрожать всему миру ядерным оружием и развяжется Третья мировая война.
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