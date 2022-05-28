Росія готується до наступного етапу наступу на Донбасі – розвідка Британії

Окупанти прагнуть два ключові міста на підконтрольній Україні території Донецької області

Захоплення міста Лиман важливе для Росії для подальшого наступу. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія вже почала готуватися до наступного етапу наступу на Донбасі. Про це свідчить захоплення більшої частини Лиману на півночі Донецької області. Це місто буде важливим для окупантів у разі наступу на ключові міста в глибині Донецької області – Слов'янськ та Краматорськ .

Такі висновки оприлюднила розвідка Міноборони Великої Британії.

Реклама

Так, за даними розвідки, до 27 травня російські війська, ймовірно, захопили більшу частину міста Лиман на півночі Донецької області, що, ймовірно, є підготовчою операцією наступного етапу наступу Росії на Донбас.

"Лиман має стратегічне значення, оскільки тут розташований великий залізничний вузол, а також є доступ до важливих залізничних та автомобільних мостів через річку Сіверський Донець", – зазначають у Міноборони Британії.

Також передбачається, що найближчими днями російські підрозділи в цьому районі, швидше за все, віддадуть пріоритет форсуванню річки. На даний момент основні зусилля Росії, ймовірно, залишаються за 40 км на схід, навколо Сєвєродонецького котла.

Мета наступного етапу наступу

За даними розвідки Британії, плацдарм біля Лимана дасть Росії перевагу на можливій наступній фазі наступу на Донбас. Окупанти, ймовірно, прагнутимуть наступати на ключові міста, що утримуються Україною в глибині Донецької області, Слов'янськ і Краматорськ.

Реклама

26 травня глава самопроголошеної так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив контрольованим російською державою ЗМІ, що референдум буде проведений, якщо Росія повністю захопить Донецьку та Луганську області України.

"Якби Росії вдалося захопити ці райони, Кремль, швидше за все, розцінив би це як суттєве політичне досягнення і представив би російському народу як виправдання вторгнення. Проте ЗСУ продовжують вести добре організовану оборону сектора і продовжують завдавати великої шкоди Росії", – констатує розвідка Британії

Читайте також: