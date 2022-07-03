"ДНРівець" розповів, як п'яні "суперкомандири" розстріляли своїх по п'яні – перехоплення

Окупант розповів, що відбувається у підрозділах "ДНР" / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупант під час телефонної розмови, яку перехопило Головне управління розвідки України, розповів знайомому про снайпер їхнього підрозділу, у якого зір був мінус сім, а також про те, що російські військові напилися та влаштували хаотичну стрілянину.

Боєць "ДНР" розповів про те, що у них був 19-річний хлопець, якого вбили у бою, він погано відео.

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"Знаєш, що найцікавіше? Спочатку збирався якийсь папірець батькам на виплати. Компенсація – велика сума. А тепер навіть цього не зроблять. Навіть не напишуть, що він загинув на бойових… Це буде оформлено як просто загинув", – каже вояка. .

Напились і вирішили постріляти

Також він поділився історією про те, як вони повернулися з поста, а зв'язківці напилися і почали стріляти аби куди попало, та летіло так, що встигали ухилитися від куль.

"Ми вчора ввечері з поста прийшли. Чуємо, на боці зв'язківців така стрілянина розпочалася. І вибухи, і стрілянина. Думали, хрін знає що. А потім прислухалися – лише один автомат стріляє. А сьогодні інформація – наші чудові суперкомандири, зрозуміло, під синім. змієм, вирішили постріляти у бік зв'язківців. Пацан каже: я ось встиг лягти і чув, як над головою літало. Кинули гранату біля будинку, осколком порубало. Вибухнула поряд із БК (боєкомплект). Командири", – розповів солдат.

Перехоплення розмов окупантів