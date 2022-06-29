Зневірені окупанти спеціально ламають собі пальці на руках – перехоплення

Окупанти вигадали спосіб, як законно не продовжувати воювати

Окупанти вирішили ламати пальці, щоб не повертатися на фронт / Фото: Колаж: Сьогодні

Через величезні втрати російські військові все частіше вигадують методи, щоб не воювати. Один окупант розповів батькові, що вони навмисне ламають пальці. Аудіоперехоплення розмови опублікувала Служба безпеки України у своєму Telegram-каналі.

На записі військовий РФ розповів батькові, що він зі своїм підрозділом стоїть у Харківській області і що вдарив битою товариша по службі по руці, щоб того відпустили додому.

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"Йому додому терміново треба було. Але його не відпустили. Він приходить: "Що робити?" Я говорю, ну, є, звичайно, пропозиція – у нас бита є там, трофейна, давай, говорю, тобі палець зламаю. Він каже:"Ну давай!" Я йому й ударив", – розповів окупант.

Проте одного удару виявилося замало – медики зафіксували лише забій. Тому солдати вдарили по пальцях ще раз.

СБУ нагадала, що є нетравматичний спосіб уникнути участі у війні – російські солдати можуть просто здатися в полон та зберегти своє життя, зателефонувавши на гарячу лінію 2402.

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