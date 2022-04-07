Дмитро Гордон: Маріуполя більше нема. Це Сталінград

Президент РФ Володимир Путін у боротьбі з невидимим ворогом зрівняв із землею Маріуполь, де мешкало російськомовне населення України. Про це розповів журналіст Дмитро Гордон. інтерв'ю естонського видання Ekspress Meedia.

"Маріуполя більше немає, місто одне. Це Сталінград. Коли закінчиться війна, я думаю, західні журналісти прилетять до Маріуполя, знімуть це все і покажуть усьому світу. Це руїни, місто зрівняне із землею. Місто, в якому більшість жителів були росіянами за національністю і говорили російською мовою, туди прийшов Путін боротися з нацистами та бандерівцями, яких там зроду не було і зруйнувало російськомовне місто Маріуполь", – сказав він.