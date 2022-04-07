Дмитрий Гордон: Мариуполя больше нет. Это Сталинград

От Мариуполя почти ничего не осталось / Фото: Коллаж: Сегодня
Президент РФ Владимир Путин в борьбе с невидимым врагом сравнял с землей Мариуполь, где жило русскоязычное население Украины. Об этом рассказал журналист Дмитрий Гордон в интервью эстонскому изданию Ekspress Meedia.
"Мариуполя больше нет, город один. Это Сталинград. Когда закончится война я думаю западные журналисты прилетят в Мариуполь, снимут это все и покажут всему миру. Это руины, город сровнен с землей. Город, в котором большинство жителей были русскими по национальности и говорили на русском языке, туда пришел Путин бороться с нацистами и бандеровцами, которых там отродясь не было и разрушил русскоязычный город Мариуполь", – сказал он.
Ситуация в Мариуполе
- В осажденном оккупантами Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, авиация РФ бомбит город, жители остались без еды, воды и медикаментов.
- Мариупольский городской совет сообщил, что после широкой международной огласки геноцида в Буче Киевской области высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе. Там уже погибли минимум 5 тысяч человек.Именно поэтому РФ не спешит давать "зеленый свет" миссии Турции и другим инициативам по спасению и полной эвакуации Мариуполя
- Российские оккупанты обстрелами почти полностью разрушили Мариуполь,90% инфраструктуры города не подлежит восстановлению или подлежит частично, сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
- Полк "Азов" ранее сообщил, что не может уйти из города, потому что на растерзание рашистам останутся более 100 тысяч мирных граждан.
- Известно, что оккупанты обстреливают украинцев из запрещенного оружия. Сначала это были "Грады" и системы "Буратино", затем применили авиацию.
- 5 апреля Владимир Зеленский сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично договаривается с лидером России Владимиром Путиным о вывозе из блокированного Мариуполя раненых и тел погибших защитников города. Переговоры об этом начались еще 31 марта, но пока они безрезультатны.
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что почти 40 тысяч жителей Мариуполя вывезены в так называемую "ДНР" и Россию.
- Разведка Великобритании считает, что российские военные не оставляют попытки подчинить себе Мариуполь, поскольку он обеспечит сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма.