Дипломатичний канал не працює. Потрібна спецоперація з порятунку Маріуполя – Маломуж

Микола Маломуж (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Деблокада Маріуполя можлива. Про такі операції вголос не говорять. Це може стати моментом істини для нас, а не для Путіна.

Про це розповів Микола Маломуж телеведучим телеканалу "Україна 24" Катерині Федотенко та Олегу Білецькому в ефірі проекту Freedom.

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Наші бійці у Маріуполі перебувають зараз у дуже щільному оточенні і проводити будь-які операції надзвичайно важко, зазначив Маломуж. Проте навіть у таких складних умовах нашим воїнам вдалося провести надзвичайно ефективну операцію і з’єднатися із нашими прикордонниками і поліцейськими, які знаходилися в іншому регіоні.

Колишній Голова Служби зовнішньої розвідки України проаналізував можливість деблокади Маріуполя: "Звісно дуже складна ситуація, але я сам займався спеціальними операціями, сам служив у спецназі, тому сама ситуація може бути вирішена, звісно складно, дуже складна операція. Не буду розшифровувати можливі методи. Швидко деблокувати чи нанести удари з тилу, вийти до наших бійців і провести ефективну деблокаду чи виведення наших військовослужбовців – це можна зробити. Але це складна операція, і вона ведеться приховано, про неї не повинно оголошуватися, це просто неприйнятно".

Другим варіантом порятунку маріупольців, на думку Миколи Маломужа, є дипломатичний шлях. Зокрема за участі Ердогана й представників Ізраїлю, які можуть поклопотати щодо виведення людей і воєннослужбовців коридорами під забезпеченням міжнародного контролю.

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Проте це малоймовірно: "Такі сценарії розглядаються, але я знаю добре керівництво Росії, Путіна й гадаю, що вони на це не підуть. У нього сьогодні символ – зломити супротив, захопити Маріуполь і особливо провести всі найжорсткіші міри щодо, як вони говорять, тих захисників, які сьогодні стоять у Маріуполі. Тому цей символ захоплення Маріуполя – це момент істини і для Путіна, і для його командування".

Маломуж вважає, що протягом найближчих днів ситуація у Маріуполі погіршиться, тому рішення щодо можливої спецоперації потрібно приймати негайно, протягом доби.

"Я схиляюся до того, що якщо не працює ефективно дипломатичний канал, все ж потрібно знайти можливість як це провести ефективно, щоб врятувати людей і вивести військовослужбовців із цього регіону. Я думаю, що достатньо сьогодні спеціальних підрозділів в Україні для того, щоб такі операції проводити. Це буде дуже великий момент, істина для нас, а не для Путіна", - сказав він.

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Ситуація в Маріуполі