Депортують навіть мертвих. Окупанти вантажівками вивозять із Маріуполя тіла вбитих у драмтеатрі

З драмтеатру у Маріуполі вивозять тіла загиблих. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська почали розбирати завали Драматичного театру в Маріуполі через два місяці після авіаудару. Під завалами ще лишається багато тіл загиблих. Їх вже кілька днів поспіль вивозять вантажівками.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Він зазначив, що окупанти продовжують операцію з приховування наслідків війскових злочинів.

"Наші джерела повідомляють, що вчора та сьогодні тіла загиблих вивозили декілька разів вантажівками в бік Старого Криму. Територію розчистки охороняють і не дають доступу місцевим", – написав Андрющенко.

Вантажівки окупантів під драмтеатром. Фото: Петро Андрющенко

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Обстріл драмтеатру

Російська авіація 16 березня завдала удару по драмтеатру в Маріуполі, у бомбосховищі якого переховувались близько тисячі цивільних людей. Внаслідок цього була зруйнована центральна частина будівлі театру, через запеклі бої до завалів неможливо дістатися і встановити кількість жертв.

25 березня Маріупольська міська рада заявила, що в драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування загинули близько 300 людей.

Це підтвердив також і мер Маріуполя Вадим Бойченко 27 березня. Люди, які загинули, на момент авіаудару обідали.

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Усі очевидці, з якими поговорили журналісти, казали, що бачили не більше 200 людей, які врятувалися.

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