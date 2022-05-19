Депортируют даже мертвых. Оккупанты грузовиками вывозят из Мариуполя тела убитых в драмтеатре

Из драмтеатра в Мариуполь вывозят тела погибших. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска начали разбирать завалы Драматического театра в Мариуполе спустя два месяца после авиаудара. Под завалами остается много тел погибших. Их уже несколько дней вывозят грузовиками.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Он отметил, что оккупанты продолжают операцию по сокрытию последствий военных преступлений.

"Наши источники сообщают, что вчера и сегодня тела погибших вывозили несколько раз грузовиками в сторону Старого Крыма. Территорию расчистки охраняют и не дают доступ местным", – написал Андрющенко.

Грузовики оккупантов под драмтеатром. Фото: Петр Андрющенко

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Обстрел драмтеатра

Российская авиация 16 марта нанесла удар по драмтеатру в Мариуполе, в бомбоубежище которого скрывались около тысячи гражданских людей. В результате была разрушена центральная часть здания театра, из-за ожесточенных боев до завалов невозможно добраться и установить количество жертв.

25 марта Мариупольский городской совет заявил, что в драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки погибли около 300 человек.

Это подтвердил также и мэр Мариуполя Вадим Бойченко 27 марта. Погибшие на момент авиаудара обедали.

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Все очевидцы, с которыми поговорили журналисты, говорили, что видели не более 200 спасшихся людей.

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