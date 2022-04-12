"Щоб не хотілося народжувати українців": окупанти масово ґвалтували жінок у Бучі – Денісова

Людмила Денісова повідомила про масове насилля над українками. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ґвалтуючи жінок на Київщині, російські солдати говорили, що робитимуть це так, щоб українкам більше ніколи не хотілося народжувати дітей.

Про це розповіла український омбудсмен Людмила Денісова в коментарі "Радіо Свобода".

Після звільнення області від окупантів, жінки почали повідомляти про злочини російських військових.

"Порахувати, скільки жертв, зараз неможливо, тому що є жорстоко вбиті, або загиблі люди, які теж могли бути жертвами насильства. Зараз нам повідомляють наші жінки, дівчата, хлопці, їхні батьки про насильницькі дії, які були проти них скоєні. Але це тільки маленька частинка цих людей, які захотіли розповісти про це, щоб їм була надана психологічна підтримка", – зазначила Денісова.

Про що розповідають жертви насильства

Омбудсмен повідомила, що росіяни проявляли ненависть та жорстокість по відношенню до українок.

"Ці жінки і дівчата розповідають, що коли їх ґвалтували, всі ці виродки говорили про те, що: "Ми зробимо таким чином, щоб ви жодного разу не захотіли більше підпустити до себе чоловіків, щоб потім у вас діти ніколи не народжувались", – додала вона.

За її словами, фіксують багато випадків, коли жінки завагітніли. Зокрема, вона розповіла про 11 таких випадків.

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