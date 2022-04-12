"Чтобы не хотелось рожать украинцев": оккупанты массово насиловали женщин в Буче – Денисова

Людмила Денисова сообщила о массовом насилии над украинками. / Фото: Коллаж: Сегодня

Насилуя женщин в Киевской области российские солдаты говорили, что будут делать это так, чтобы украинкам больше никогда не хотелось рожать детей.

Об этом рассказала украинский омбудсмен Людмила Денисова в комментарии "Радио Свобода".

После освобождения области от оккупантов женщины начали сообщать о преступлениях российских военных.

"Посчитать, сколько жертв, сейчас невозможно, потому что есть жестоко убитые, или погибшие люди, которые тоже могли быть жертвами насилия. Сейчас нам сообщают наши женщины, девушки, парни, их родители о насильственных действиях, которые были против них совершены. Но это только маленькая частица этих людей, которые захотели рассказать об этом, чтобы им была оказана психологическая поддержка", – отметила Денисова.

О чем рассказывают жертвы насилия

Омбудсмен сообщила, что россияне проявляли ненависть и жестокость по отношению к украинкам.

"Эти женщины и девушки рассказывают, что когда их насиловали, все эти ублюдки говорили о том, что: "Мы сделаем так, чтобы вы ни разу не захотели больше подпускать к себе мужчин, чтобы потом у вас дети никогда не рождались", – добавила она.

По ее словам, фиксируют многие случаи, когда женщины забеременели. В частности, она рассказала об 11 таких случаях.

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