Що відбувається з "дорогою життя" Лисичанськ-Бахмут – Гайдай пояснив

Гайдай не підтвердив захоплення траси Лисичанськ-Бахмут. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти дійсно прострілюють трасу Лисичанськ-Бахмут на Донбасі. Однак інформація про котел навколо Сєверодонецька та Лисичанська не відповідає дійсності. Рух по дорозі ще можливий.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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За його словами, Луганщина не відрізана, а траса "Лисичанськ-Бахмут" не перекрита. Доступ до Лисичанська та Сєверодонецька є.

"Пообіді ЗМІ почали поширювати новину про те, що окупанти нібито відрізали "дорогу життя". Це не відповідає дійсності. Дорога прострілюється, але ми сьогодні вже змогли завезти гумвантажі", – повідомив Гайдай.

За його словами, станом на 13 годину пересування дорогою було можливе.

Гайдай закликав не поширювати неперевірену інформацію щодо ситуації на фронті та в гарячих точках Донбасу.

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"Чи думали Ви про те, що буде з рідними захисників, які боронять Луганщину та родичів тих, хто залишився в області, коли вони це прочитають? Який котел? Подумайте про людей", – звернувся він до медіа.

Гайдай анонсував вирішальні бої за Луганську область

Вони очікуються вже цього тижня. Наразі там російські окупанти зосередили всі сили. До того ж тривають обстріли Сєверодонецька.

За словами Гайдая, армія РФ зосередила свої сили на захоплення Луганської області. Він зазначив, що обстріли Сєверодонецька зростають у геометричній прогресії – авіабомби, гради, смерчі, міномети.

Гайдай додав, що на Луганщину окупанти переправили ще 2500 одиниць військової техніки.

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