Что происходит с "дорогой жизни" Лисичанск-Бахмут – Гайдай объяснил

Гайдай не подтвердил захват трассы Лисичанск-Бахмут. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты действительно простреливают трассу Лисичанск-Бахмут на Донбассе. Однако информация о котле вокруг Северодонецка и Лисичанска не соответствует действительности. Движение по дороге еще возможно.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, Луганщина не отрезана, а трасса "Лисичанск-Бахмут" не перекрыта. Доступ к Лисичанску и Северодонецку есть.

"После обеда СМИ начали распространять новость о том, что оккупанты якобы отрезали "дорогу жизни". Это не соответствует действительности. Дорога простреливается, но мы сегодня уже смогли завезти гуманитарные грузы", – сообщил Гайдай.

По его словам, по состоянию на 13 часов передвижение по дороге было возможно.

Гайдаи призвал не распространять непроверенную информацию о ситуации на фронте и в горячих точках Донбасса.

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"Вы думали о том, что будет с родными защитников, которые защищают Луганскую область и родственниках оставшихся в области, когда они это прочитают? Какой котел? Подумайте о людях", – обратился он к медиа.

Гайдай анонсировал решающие бои за Луганскую область

Они ожидаются уже на этой неделе. Пока там российские оккупанты сосредоточили все силы. К тому же продолжаются обстрелы Северодонецка.

По словам Гайдая, армия РФ сосредоточила свои силы на захвате Луганской области. Он отметил, что обстрелы Северодонецка растут в геометрической прогрессии – авиабомбы, грады, смерчи, минометы.

Гайдай добавил, что в Луганскую область оккупанты переправили еще 2500 единиц военной техники.

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