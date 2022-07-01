Що змінить втеча військових РФ зі Зміїного – оцінка ISW

В ISW оцінили ситуацію довкола Зміїного. / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські війська відступили з острова Зміїний 30 червня після ракетно-артилерійського удару України. Проте не слід очікувати, що відступ не припинить морську блокаду Чорного моря.
Про це йдеться у повідомленні американського Інститут вивчення війни (ISW).
Військові аналітики вважають, що поразка Росії на острові Зміїний трохи знизить тиск на українське узбережжя через усунення з острова російської ППО та протикорабельних ракетних систем.
"Однак сам відступ не припинить морську блокаду, оскільки російські війська мають доступ до наземних протикорабельних систем у Криму та на заході Херсонської області, які все ще можуть націлюватися на українські вантажі, а також на інші кораблі", – йдеться у повідомленні.
Ситуація на Зміїному
- Уранці 30 червня нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що російські окупаційні війська залишили острів Зміїний у Чорному морі.
- Крім того, Telegram-канал "Одеса INFO" з посиланням на джерела повідомив, що окупанти пішли зі Зміїного, підірвавши залишки техніки.
- Невдовзі інформацію офіційно було підтверджено. У ОК "Південь" заявили, що вночі, в результаті успішно проведеного чергового етапу військової операції з нанесенням вогневих ударів ракетними та артилерійськими підрозділами ЗСУ по острову Зміїний, супротивник спішно евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами та залишив острів.
- Цю ж інформацію підтвердили і в Міноборони РФ, намагаючись видати її за "жест доброї волі".
- У ОК "Південь" сайту "Сегодня" пояснили, чи зайняли ЗСУ позиції на острові Зміїний .
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що росіян прогнали з острова Зміїний артилерійські, ракетні та авіаційні удари українських військових.
- Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому втеча росіян зі Зміїного така ж важлива, як потоплення "Москви".
- Оперативне командування "Південь" повідомило, що окупанти терміново евакуювалися з острова Зміїний, знищивши військову техніку, документацію та майно. Ймовірно, вони також замінували місцевість, причал та навколишні води біля острова.