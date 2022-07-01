Что изменит побег военных РФ из Змеиного – оценка ISW

В ISW оценили ситуацию вокруг Змеиного. / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские войска отступили с острова Змеиный 30 июня после ракетно-артиллерийского удара Украины. Однако не стоит ожидать, что отступление прекратит морскую блокаду Черного моря.
Об этом говорится в сообщении американского Института изучения войны (ISW).
Военные аналитики считают, что поражение России на острове Змеиный немного снизит давление на украинское побережье из-за устранения с острова российской ПВО и противокорабельных ракетных систем.
"Однако само отступление не прекратит морскую блокаду, поскольку российские войска имеют доступ к наземным противокорабельным системам в Крыму и на западе Херсонской области, которые все еще могут нацеливаться на украинские грузы, а также на остальные корабли", – говорится в сообщении.
Ситуация на Змеином
- Утром 30 июня нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что российские оккупационные войска покинули остров Змеиный в Черном море.
- Кроме того, Telegram-канал "Одесса INFO" со ссылкой на источники сообщил, что оккупанты ушли из Змеиного, взорвав остатки техники.
- Вскоре информация официально была подтверждена. В ОК "Юг" заявили, что ночью в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов ракетными и артиллерийскими подразделениями ВСУ по острову Змеиный, противник спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинул остров.
- Эту же информацию подтвердили и в Минобороны РФ, пытаясь выдать ее за "жест доброй воли".
- В ОК "Юг" сайту "Сегодня" объяснили, заняли ли ВСУ позиции на острове Змеиный.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что россиян прогнали с острова Змеиный артиллерийские, ракетные и авиационные удары украинских военных.
- Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему побег россиян из Змеиного такой же важный, как потопление "Москвы".
- Оперативное командование "Юг" сообщило, что оккупанты срочно эвакуировались с острова Змеиный, уничтожив военную технику, документацию и имущество. Вероятно, они также заминировали местность, причал и окрестные воды у острова.