ЗСУ розповіли про втрати росіян під час втечі зі Зміїного

Окупанти знищили документи і втратили РСЗВ та гелікоптер

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Під час термінової евакуації з острова Зміїний російські окупанти знищували військову техніку, документацію та майно. Ймовірно, вони також замінували місцевість, причал та навколишні води біля острова. Про це повідомило Оперативне командування "Південь" у Facebook.

Також вказано втрати ворога на Зміїному. За уточненими даними внаслідок ракетно-артилерійських ударів ЗСУ знищено зенітно-ракетний комплекс "Тор", один з маломірних катерів, причіп, що містив дизель-генератор, радіолокаційну станцію та польовий склад боєприпасів. А самі росіяни при відступі підірвали транспортно-зарядну машину до ЗРК "Тор", реактивну систему залпового вогню "Торнадо-Г" та над морем втратили гелікоптер. Відомо, що це був Ка-52 "Алігатор".

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Втеча окупантів зі Зміїного

Вранці 30 червня нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що російські окупаційні війська залишили острів Зміїний у Чорному морі.

Пізніше інформація офіційно була підтверджена командуванням ОК "Південь", що вночі внаслідок успішно проведеного чергового етапу військової операції з завданням вогневих ударів ракетними та артилерійськими підрозділами ЗСУ по острову Зміїний, супротивник поспішно евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами та залишив острів.

Своє підтвердження дали й у Міноборони РФ. При цьому вони подали свій повний розгром як "жест доброї волі".

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Втечу окупаційних військ з острова Зміїний експерти порівнюють із потопленням крейсера "Москва". Таку оцінку дав військовий експерт Олег Жданов.