Ціною життя захистив українське небо. Історія Героя Віталія Молчана

Загиблому було 23 роки. Фото: колаж "Сьогодні"

23-річний лейтенант Віталій Мовчан загинув 24 лютого, у перший день війни, захищаючи селище Трьохізбенка на Луганщині. Він збив російський бомбардувальник та безпілотний об'єкт, але сам не зміг уникнути мінометних обстрілів.

Про це повідомляє Армія.Inform.

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Що відомо про героя?

Віталій народився 17 березня 1998 року у Харківській області, у робітничій сім'ї.

Щойно йому виповнилося вісімнадцять, пішов до армії — навесні 2016 року був прийнятий на військову службу за контрактом до лав Збройних Сил України, обійнявши посаду механіка-водія. А згодом, у званні старшого солдата, вступив на навчання до Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Закінчив навчальний заклад у 2020 році за спеціальністю "Військове управління (за видами ЗСУ)", за напрямом "Протиповітряна оборона Сухопутних військ".

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Друзі та однополчани згадують Віталія, як спокійну, врівноважену, принципову людину, доброго та чуйного хлопця, який щиро любив своїх рідних і близьких, добре навчався, причому — любив подискутувати з викладачами на цікаві йому теми, завжди охоче відгукувався, коли комусь потрібна була його допомога або порада. Мав добре почуття гумору і тому легко підтримував розмови з колегами. Любив порядок, і всіляко намагався підтримувати дисципліну у своєму підрозділі.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі Указом Президента України № 78/2022 від 28 лютого 2022 року лейтенанту Мовчану Віталію Анатолійовичу присвоєно звання Герой України.

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Прощання з полеглим Героєм України лейтенантом Віталієм Мовчаном відбулось 18 березня у храмі Віри, Надії та Любові й матері їх Софії, що у місті Володимирі, де його того ж дня з військовими почестями поховали на Федорівському кладовищі.

"Війна триває. Все рідше російська наволоч насмілюється підніматись у небо на літаках і вертольотах. Вони добре знають, що кожен українець вважає за честь знищувати путінських зайд. Підлеглі Віталія вже відновилися після поранень, нині виконують бойові завдання і — мстяться за свого командира...", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що Олег "Кум" Куцін загинув від ворожого обстрілу під час захисту України.

Також нагадаємо історію Героя України Віктора Головка, який загинув, виносячи побратимів із поля бою.