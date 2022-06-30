Ценой жизни защитил украинское небо. История Героя Виталия Мовчана

Погибшему было 23 года. Фото: коллаж "Сегодня"

23-летний лейтенант Виталий Мовчан погиб 24 февраля, в первый день полномасштабной войны, защищая поселок Трехизбенка в Луганской области. Он сбил российский бомбардировщик и беспилотный объект, но сам попал под минометный обстрел.

Об этом сообщает Армия.Inform.

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Что известно о герое?

Виталий родился 17 марта 1998 года в Харьковской области в рабочей семье.

Как только ему исполнилось восемнадцать, пошел в армию — весной 2016 года был принят на военную службу по контракту в ряды Вооруженных сил Украины на должность механика-водителя. Впоследствии в звании старшего солдата поступил на учебу в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Окончил его в 2020 году по специальности "военное управление (по видам ВСУ)" направления "Противовоздушная оборона Сухопутных войск".

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Друзья и однополчане вспоминают Виталия как спокойного, уравновешенного, принципиального человека, доброго и отзывчивого парня, который искренне любил своих родных и близких, хорошо учился, причем любил подискутировать с преподавателями на интересующие ему темы, всегда охотно отзывался, когда кому-то нужна была его помощь или совет. Он был человеком с юмором и поэтому легко поддерживал разговоры с коллегами. Любил порядок и всячески поддерживал дисциплину в своем подразделении.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Указом Президента Украины № 78/2022 от 28 февраля 2022 года лейтенанту Молчану Виталию Анатольевичу присвоено звание Герой Украины.

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Прощание с павшим Героем Украины лейтенантом Виталием Мовчаном состоялось 18 марта в храме Веры, Надежды и Любови и матери их Софии в городе Владимире, с воинскими почестями его похоронили на Федоровском кладбище.

"Война продолжается. Все реже русская сволочь осмеливается подниматься в небо на самолетах и ​​вертолетах. Они хорошо знают, что каждый украинец считает честью уничтожать путинских захватчиков. Подчиненные Виталия уже восстановились после ранений, выполняют боевые задания и — мстят за своего командира..." – говорится в сообщении.

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Также напомним историю Героя Украины Виктора Головко, который погиб, вынося побратимов с поля боя.