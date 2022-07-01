Британська розвідка викрила брехню РФ про відхід зі Зміїного

Окупанти відступили після того, як їх розгромили ЗСУ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія вивела свої війська з острова Зміїний через ізоляцію гарнізону та атаки українських військ. Жодного "жесту доброї волі" не було. Окупанти більше не могли залишатися на острові.

Про це йдеться у повідомленні розвідки Великої Британії.

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30 червня 2022 року Міністерство оборони Росії оголосило про виведення своїх військ з острова Зміїний у північно-західній частині Чорного моря. Острів був захоплений Росією в перший день вторгнення. Він розташований вздовж основних морських шляхів до Одеси та прилеглих до неї портів.

Як уточнили в британській розвідці, ЗСУ протягом останніх кількох тижнів завдавали ударів по російському гарнізону із застосуванням ракет та ударів безпілотників. Крім того, використовували протикорабельні ракети, щоб зупинити російські військові кораблі, які намагаються поповнити запаси на острові.

"Росія, найімовірніше, пішла з острова Зміїний через ізоляцію гарнізону та його вразливість для українських ударів, що зростає, а не як "жест доброї волі", як вона стверджує", – зазначили у розвідці Великої Британії.

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Відступ РФ зі Зміїного не припинить морську блокаду

Військові аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що поразка Росії на острові Зміїний трохи знизить тиск на українське узбережжя через усунення з острова російської ППО та протикорабельних ракетних систем.

"Однак сам відступ не припинить морську блокаду, оскільки російські війська мають доступ до наземних протикорабельних систем у Криму та на заході Херсонської області, які все ще можуть націлюватися на українські вантажі, а також на інші кораблі", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що Міноборони РФ намагалося видати втечу зі Зміїного за "жест доброї волі".

Крім того, військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому втеча росіян зі Зміїного така ж важлива, як потоплення "Москви".