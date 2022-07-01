Британская разведка разоблачила ложь РФ об уходе из Змеиного

Оккупанты отступили после того, как их разгромили ВСУ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия вывела свои войска с острова Змеиный из-за изоляции гарнизона и атак украинских войск. Никакого "жеста доброй воли" не было. Оккупанты больше не могли оставаться на острове.

Об этом говорится в сообщении разведки Великобритании.

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30 июня 2022 года Министерство обороны России объявило о выводе своих войск с острова Змеиный в северо-западной части Черного моря. Остров был захвачен Россией в первый день вторжения. Он расположен вдоль основных морских путей в Одессу и прилегающих к ней портов.

Как уточнили в британской разведке, ВСУ на протяжении последних нескольких недель наносили удары по российскому гарнизону с применением ракет и ударов беспилотников. Кроме того, использовали противокорабельные ракеты, чтобы остановить российские военные корабли, пытающиеся пополнить запасы на острове.

"Россия, скорее всего, ушла с острова Змеиный из-за изоляции гарнизона и его растущей уязвимости для украинских ударов, а не в качестве "жеста доброй воли", как она утверждает", – отметили в разведке Великобритании.

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Отступление РФ из Змеиного не прекратит морскую блокаду

Военные аналитики американского Института изучения войны считают, что поражение России на острове Змеиный немного снизит давление на украинское побережье из-за устранения с острова российской ПВО и противокорабельных ракетных систем.

"Однако само отступление не прекратит морскую блокаду, поскольку российские войска имеют доступ к наземным противокорабельным системам в Крыму и на западе Херсонской области, которые все еще могут нацеливаться на украинские грузы, а также на остальные корабли", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Минобороны РФ пыталось выдать побег из Змеиного за "жест доброй воли".

Кроме того, военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему побег россиян из Змеиного такой же важный, как потопление "Москвы".